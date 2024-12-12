Dışişleri Bakanı Fidan'dan Somali ve Etiyopya Anlaşmazlığına İstanbul'den Çözüm Çağrısı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Tarihi Açıklamalar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somalia ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümü konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara buluculuğu ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmelerin, Türkiye'ye duyulan güvenin ve sağlanan mutabakatların bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Ankara Bildirisi Üzerine Önemli Vurgular
Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Somali ve Etiyopya arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çözümü yönünde önemli bir aşamayı tamamladık," diyerek, Türkiye’nin Afrika kıtasında istikrar, huzur ve refah Fidan, süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini dikkatle dinlediklerini, her iki ülkenin katkılarıyla Ankara Bildirisi metninin ortaya çıktığını kaydetti. "Geçmişe değil geleceğe odaklanan bu ortak bildiri, iki dost ülkenin iş birlikleri üzerine inşa edecekleri ilkeleri belirlemektedir," ifadesini kullandı. Bakan Fidan, ayrıca Somali ve Etiyopya'ya, Türkiye'nin arabuluculuğuna duydukları güven ve işbirliklerine teşekkür ederek, "Bundan sonra da sürecin ilerlemesi ve taraflar arasında iş birliğinin güçlenmesi için desteğimizi sürdüreceğiz," dedi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ankara'da bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından üçlü bir görüşme gerçekleştirildi ve bu görüşmelerin ardından yedi saat süren müzakerelerin tamamlanmasıyla ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Üç lider, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Bildirisi"ni dünyaya duyurarak tarihi bir adım attı.
Geleceğe Dönük Umut Verici İşbirliği
Fidan, süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini dikkatle dinlediklerini, her iki ülkenin katkılarıyla Ankara Bildirisi metninin ortaya çıktığını kaydetti. "Geçmişe değil geleceğe odaklanan bu ortak bildiri, iki dost ülkenin iş birlikleri üzerine inşa edecekleri ilkeleri belirlemektedir," ifadesini kullandı.
Bakan Fidan, ayrıca Somali ve Etiyopya'ya, Türkiye'nin arabuluculuğuna duydukları güven ve işbirliklerine teşekkür ederek, "Bundan sonra da sürecin ilerlemesi ve taraflar arasında iş birliğinin güçlenmesi için desteğimizi sürdüreceğiz," dedi.
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ankara'da bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından üçlü bir görüşme gerçekleştirildi ve bu görüşmelerin ardından yedi saat süren müzakerelerin tamamlanmasıyla ortak bir basın toplantısı düzenlendi.
Üç lider, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Bildirisi"ni dünyaya duyurarak tarihi bir adım attı.