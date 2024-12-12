Dışişleri Bakanı Fidan'dan Somali ve Etiyopya Anlaşmazlığına İstanbul'den Çözüm Çağrısı

Fidan, süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini dikkatle dinlediklerini, her iki ülkenin katkılarıyla Ankara Bildirisi metninin ortaya çıktığını kaydetti. "Geçmişe değil geleceğe odaklanan bu ortak bildiri, iki dost ülkenin iş birlikleri üzerine inşa edecekleri ilkeleri belirlemektedir," ifadesini kullandı.

Geleceğe Dönük Umut Verici İşbirliği

Bakan Fidan, ayrıca Somali ve Etiyopya'ya, Türkiye'nin arabuluculuğuna duydukları güven ve işbirliklerine teşekkür ederek, "Bundan sonra da sürecin ilerlemesi ve taraflar arasında iş birliğinin güçlenmesi için desteğimizi sürdüreceğiz," dedi.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ankara'da bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından üçlü bir görüşme gerçekleştirildi ve bu görüşmelerin ardından yedi saat süren müzakerelerin tamamlanmasıyla ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Üç lider, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Bildirisi"ni dünyaya duyurarak tarihi bir adım attı.