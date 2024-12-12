DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,76 -0,38%
ALTIN
3.046,92 -0,02%
BITCOIN
3.512.672,84 0,56%

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Somali ve Etiyopya Anlaşmazlığına İstanbul'den Çözüm Çağrısı

Dışişleri Bakanı Fidan, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümünde Türkiye'nin rolünü vurguladı ve Ankara Bildirisi'nin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:37
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Somali ve Etiyopya Anlaşmazlığına İstanbul'den Çözüm Çağrısı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Tarihi Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somalia ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümü konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara buluculuğu ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmelerin, Türkiye'ye duyulan güvenin ve sağlanan mutabakatların bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Ankara Bildirisi Üzerine Önemli Vurgular

Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Somali ve Etiyopya arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çözümü yönünde önemli bir aşamayı tamamladık," diyerek, Türkiye’nin Afrika kıtasında istikrar, huzur ve refah

Fidan, süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini dikkatle dinlediklerini, her iki ülkenin katkılarıyla Ankara Bildirisi metninin ortaya çıktığını kaydetti. "Geçmişe değil geleceğe odaklanan bu ortak bildiri, iki dost ülkenin iş birlikleri üzerine inşa edecekleri ilkeleri belirlemektedir," ifadesini kullandı.

Geleceğe Dönük Umut Verici İşbirliği

Bakan Fidan, ayrıca Somali ve Etiyopya'ya, Türkiye'nin arabuluculuğuna duydukları güven ve işbirliklerine teşekkür ederek, "Bundan sonra da sürecin ilerlemesi ve taraflar arasında iş birliğinin güçlenmesi için desteğimizi sürdüreceğiz," dedi.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ankara'da bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından üçlü bir görüşme gerçekleştirildi ve bu görüşmelerin ardından yedi saat süren müzakerelerin tamamlanmasıyla ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Üç lider, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Bildirisi"ni dünyaya duyurarak tarihi bir adım attı.

İLGİLİ HABERLER

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Uyarısı: Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır Hazır Olmalı
2
Sezar Dosyası Yeniden Gündemde: Suriye’de Rejimin Devrilmesiyle İşkence Belgeleri Ortaya Çıkıyor
3
TİKA'nın CezeriFest'i Başarıyla Tamamlandı: 3D Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
4
İsrail Ordusu Lübnan'ın Hıyam Bölgesinden Çekildi
5
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri
6
Haydar Aliyev: Azerbaycan'ın Ulusal Lideri ve Kurtarıcısı
7
Türkiye'ye Soğuk ve Kar Erken Geldi: Kutup Girdabındaki Bozulmalar Etkili

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler