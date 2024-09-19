Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye meselesi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Türkiye’nin talep ettiği bünyede bir çözüm sağlanması durumunda, Suriye’deki diğer sorunların da daha rahat bir şekilde hallolacağına inandığını belirtti.

Türkiye'nin Rolü ve Suriye'deki Durum

Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki barış sürecinde kritik bir aktör olduğunu vurguladı ve bu rolün güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Uygun bir çözüm süreci ile hem bölgedeki istikrarın artacağına, hem de Suriye'nin iç sorunlarının daha etkin bir şekilde çözülebileceğine inandığını söyledi.