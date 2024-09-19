DOLAR
34,06 0%
EURO
38,16 -0,53%
ALTIN
2.832,23 -1,1%
BITCOIN
2.112.537,54 -2,89%

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye Açıklaması

Fidan, Suriye'deki sorunların çözümünde Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:34
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye meselesi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Türkiye’nin talep ettiği bünyede bir çözüm sağlanması durumunda, Suriye’deki diğer sorunların da daha rahat bir şekilde hallolacağına inandığını belirtti.

Türkiye'nin Rolü ve Suriye'deki Durum

Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki barış sürecinde kritik bir aktör olduğunu vurguladı ve bu rolün güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Uygun bir çözüm süreci ile hem bölgedeki istikrarın artacağına, hem de Suriye'nin iç sorunlarının daha etkin bir şekilde çözülebileceğine inandığını söyledi.

İLGİLİ HABERLER

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep ve Çevresinde Gaziler Günü Törenleri Düzenlendi
2
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı
3
Hindistan'da Dalitlere Yönelik Saldırı: 80 Ev Ateşe Verildi
4
Endonezya'da 6 Milyon Vergi Mükellefinin Verileri Sızdı
5
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Soğuk Savaş Açıklaması
6
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
7
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İzmir Valiliği'nde

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar