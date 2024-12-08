Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye Açıklaması: Halk Geleceği Şekillendirecek

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kritik Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmeler ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Suriye halkının geleceğini belirleyen en önemli unsur olduğunu belirtirken, "Suriye halkı, ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek" ifadelerini kullandı.

Halkın Rolü ve Gelecek Beklentileri

Bakan Fidan, Suriye'deki mevcut durumun halk tarafından belirleneceğini ve bu sürecin uluslararası düzeyde desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye olarak Suriye'ye verdikleri desteği sürdüreceklerini belirten Fidan, "Halkın iradesi dışında atılacak adımlar kalıcı çözümler getirmeyecektir" şeklinde konuştu.

Fidan, ayrıca, Suriye sorununun çözümünde diplomatik kanalların hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Sürdürülebilir bir barış için herkesin katkı vermesi gerekmektedir" dedi.