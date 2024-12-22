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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye Mesajı: "Türk Halkı ve Devleti Her Zaman Yanınızda"

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye halkına ihtiyacınız olduğu sürece destek vereceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:22
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye Mesajı: "Türk Halkı ve Devleti Her Zaman Yanınızda"

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye'ye Destek Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada Suriye halkına yönelik güçlü bir destek mesajı verdi. Fidan, "Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan sizlerin her zaman yanında olacaktır" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin bölgedeki dayanışma ruhunu vurguladı.

Türk Devletinin Desteği

Fidan, Suriye'deki zorlukların üstesinden gelinmesi için uluslararası iş birliğine de dikkat çekerek, Türk devletinin gerekli adımları atmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Türkiyeli yetkililerin Suriye halkına verilen destek ve yardımlar konusunda kararlılık içinde olduklarına vurgu yaptı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkilerinin önemine bir kez daha işaret ediyor ve bölgedeki huzurun sağlanması konusunda Türkiye'nin rolünü pekiştiriyor.

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