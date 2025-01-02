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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye ve İkili İlişkiler Üzerine Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika mevkidaşı ile günlük Suriye durumu ve ekonomik ilişkiler hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 19:44
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye ve İkili İlişkiler Üzerine Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Suriye'deki duruma dair açıklamalarda bulundu. Fidan, "Umuyoruz, diliyoruz bir an önce Suriye halkı kendi geleceğini büyük bir hızla inşa edecek" dedi.

Türkiye ve Belçika İlişkileri Güçleniyor

Fidan, görüşmenin ardından, Türkiye ve Belçika'nın NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki dostluk ve ticari ilişkilerin giderek güçlendiğini vurguladı. Türk yatırımcıların Belçika'ya olan ilgisinin arttığını belirten Fidan, savunma sanayi alanında da iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Görüşmelerin İçeriği

Bakan Fidan, görüşmelerde Belçika'nın Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki desteğinin yanı sıra gümrük birliği ve vize serbestliği gibi önemli konuları da ele aldıklarını kaydetti. PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerinin Belçika'daki etkilerini de gündeme getirerek, bu tehditlere karşı birlikte hareket etme gerekliliğine vurgu yaptı.

Suriye Krizi Üzerine Değerlendirmeler

Fidan, Suriye'deki iç savaşın sona ermesi gerektiğini belirterek, 50 yıllık Esed rejiminin sona ermesinin Suriye halkı için bir sevinç kaynağı olacağını dile getirdi. Türkiye'nin, Suriye halkının uluslararası destekle kendi geleceğini inşa edebilmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

DEAŞ Tutukluları Üzerine Öneriler

Fidan, Suriye'deki DEAŞ tutukluları ile ilgili Türkiye'nin pozisyonunu netleştirerek, bu kişilerin kendi ülkeleri tarafından geri alınması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin, Suriye hükümetinin bu konuda adım atması için destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Gazze'deki Durumun Ciddiyeti

Son olarak, Gazze'de devam eden insanlık suçlarının sadece Filistinlilere değil, uluslararası sisteme de büyük zorluklar çıkardığını belirten Fidan, bu durumun bir an önce son bulması gerektiğini ifade etti.

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