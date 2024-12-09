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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriyeli Kardeşlerimize Destek Mesajı

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerine destek vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:29
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriyeli Kardeşlerimize Destek Mesajı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzattığını belirterek, "Şam'da açılan yeni sayfada yanlarında olacağız" dedi. Fidan, Türkiye'nin, Suriye'deki kriz sürecinde karşılıklı dayanışma ve işbirliğine her zaman açık olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Destek Vurgusu

Bakan Fidan, konuşmasında Türk devletinin tarihsel olarak mazlumların yanında yer aldığını ve bu anlayışla Suriyeli kardeşlerine yardım etmeye devam edeceğini ifade etti.

Fidan, "Zor günlerinde el uzattığımız kardeşlerimiz, bu süreçte yalnız olmadıklarını bilecekler" şeklinde sözlerini sonlandırdı. Bu mesaj, Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkilerinin yeniden gözden geçirileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmekte.

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