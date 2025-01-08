DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Umut Veren Açıklama: Birlikte Geleceği İnşa Edelim

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye, Yunanistan, KKTC ve GKRY'nin birlikte çalışarak daha iyi bir gelecek inşa edebileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:43
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Umut Veren Açıklama: Birlikte Geleceği İnşa Edelim

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki ilişkilere dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Birlikte Geleceği İnşa Etmek Mümkün

Bakan Fidan, bu dört ülkenin bir araya gelerek ''daha iyi bir geleceği'' bölgelerinde inşa etmesinin mümkün olduğunu vurguladı. Fidan, iş birliğinin önemine değinerek, diyalogların güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Bu açıklamalar, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve iş birliği imkanlarının artırılması açısından umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Maarif Ansiklopedisi İstanbul'da Tanıtıldı: Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor
2
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Savaş Nedeniyla 100 Binden Fazla Yerinden Edilme Yaşandı
3
Osmaniye Deprem Davasında 4 Sanığa 21'er Yıl Hapis Cezası Verildi
4
İBB Başkanı İmamoğlu'nun İhaleye Fesat Karıştırma Davasına Devam Edildi
5
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Kabul Etti
6
Diyanet ile Gaziantep Belediyesi Arasında Yayın İşbirliği Protokolü İmzalandı
7
Antalya'daki Silahlı Kavga: Bir Zanlı Tutuklandı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor