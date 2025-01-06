Dışişleri Bakanı Fidan, DEAŞ'a Dikkat Çektiği Ortak Basın Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile birlikte düzenledikleri ortak basın toplantısında, DEAŞ gibi terör örgütlerinin varlığının sadece toplumları ve devletleri bozguna uğratmakla kalmadığını, aynı zamanda emperyal güçlerin bölgeye nüfuz etmesine zemin hazırladığını belirtti.

3+3 Mekanizması ve Suriye Gündemi

Fidan, Türkiye ve Ürdün arasında bulunan 3+3 mekanizmasını hatırlatarak, bu mekanizmanın kriz anlarında toplanan bir yapı olduğunu ifade etti. Bugünkü toplantının gündeminde özellikle Suriye üzerine yapılan değerlendirmelerin yer aldığını vurguladı.

Fidan, Suriye'de Esed rejimi düştükten sonra Ürdünlü yetkililerle yakın bir koordinasyon içerisinde bulunduklarını belirterek, Avrupa ve Amerika ile de bu konularda iletişim halinde olduklarını aktardı.

Suriye Halkıyla Dayanışma ve İstikrar Vurgusu

Toplantıda Suriye'deki kalıcı istikrarın öneminin vurgulandığını dile getiren Fidan, yeni yönetimin uluslararası ve bölgesel destekle beraber temel hizmetlere erişiminin sağlanmasının da gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, Suriye'nin yeniden inşası için iki ülkenin milli makamları arasında işbirliği yaparak yardım çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini söyledi.

DEAŞ'a Karşı Ortak Mücadele

Fidan, DEAŞ'ın mevcut durumdan faydalanmaması için atılabilecek ortak adımların tartışıldığını ifade ederek, terör örgütü PKK/YPGnin de Suriye’de bir an önce silah bırakması gerektiğini vurguladı.

Irak ve Lübnan Konuları Ele Alındı

Irak’la ilgili gelişmelerin de masada olduğunu belirten Fidan, ikili ve çok taraflı ilişkilerin nasıl ilerlemesi gerektiği üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Ayrıca, Lübnan’daki ateşkesin ardından yaşanabilecek senaryolar üzerinde de durulduğunu açıkladı.

Gazze ve Filistin Meselesine Dikkat

Fidan, Gazze ve Filistin meselesinde atılabilecek ilave adımları da istişare ettiklerini belirtti. Ürdün’ün Mescid-i Aksa konusundaki rolle dikkat çekerken, bölgedeki durumun uluslararası platformlarda nasıl ele alınması gerektiğinin önemini vurguladı.

Batılı Ülkelere Uyarı

Fidan, DEAŞ gibi örgütlerin müslüman toplumları ifsat etmede büyük rol oynadığına, bu nedenle mücadelelerine devam edeceklerine dikkat çekti. Ayrıca, Batılı ülkelerin PKK/YPG’ye yönelik tutumlarına tepki göstererek, alternatif çözüm önerileri sunduğunu ifade etti.