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Dışişleri Bakanı Fidan: DEAŞ ve PKK ile Mücadelede Birliktelik Şart

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Irak ve Suriye'nin güç birliği yaparak DEAŞ ve PKK'yı yok etmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:09
Dışişleri Bakanı Fidan: DEAŞ ve PKK ile Mücadelede Birliktelik Şart

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Irak ve Suriye arasındaki iş birliği üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, bu üç ülkenin tüm imkanlarını birleştirerek DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleriyle etkin bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

Başta güvenlik ve istikrar olmak üzere, bölgedeki terör tehditlerinin bertaraf edilmesi için birliğin önemini vurgulayan Fidan, "Tüm imkanlarımızı birleştirip bu tehditleri yok etmeliyiz," dedi. Bakanın bu açıklamaları, bölgesel iş birliği ve terörle mücadelede daha sıkı bir koordinasyonun gerekli olduğu mesajını taşıyor.

Bakan Fidan, sözlerini sürdürerek, iş birliğinin yalnızca güvenlik alanında değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal alanlarda da geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, Türkiye, Irak ve Suriye arasında kalıcı bir anlayış oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

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