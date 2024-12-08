Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Doha Forum 2024 kapsamında yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Katar Emiri Al Sani ile gerçekleştirdiği toplantının detaylarına yer verildi. Görüşmenin amacı, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması olarak özetlendi.

Bu buluşma, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklık bağlarını daha da güçlendirerek, bölgedeki işbirliklerini artırmayı hedefliyor.