DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.460.642,92 0,71%

Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forum 2024 kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:23
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Doha Forum 2024 kapsamında yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Katar Emiri Al Sani ile gerçekleştirdiği toplantının detaylarına yer verildi. Görüşmenin amacı, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması olarak özetlendi.

Bu buluşma, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklık bağlarını daha da güçlendirerek, bölgedeki işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Merkezli Operasyonda 24 Kişi Tutuklandı
2
Artvin'de Heyelan: Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırın Lastiği, Otomobildeki Yolcuyu Hayatından Etti
4
Beşşar Esed Görevden Ayrıldı ve Suriye'yi Terk Etti
5
Kral Şakir Temalı Oyun Parkı Palladium AVM'de Kapılarını Açtı
6
Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemi Devam Ediyor
7
Yönetmen Semih Kaplanoğlu Anadolu Ajansı'nın Sinema Atölyesi'nde Konuştu

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor