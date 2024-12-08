Dışişleri Bakanı Fidan, Doha Forum 2024'te PKK Uyarısında Bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Doha Forum 2024'te Kritik Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forum 2024'te basın toplantısı düzenleyerek önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Suriye'deki politik duruma dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

PKK Uzantıları Meşru Değil

Fidan, "Herhangi bir PKK uzantısı, Suriye'de herhangi bir şekilde meşru bir taraf olarak değerlendirilemez. Suriye'deki görüşmelerde görüşeceğimiz bir taraf olamaz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Suriye'deki siyasi dinamikler ve uluslararası müzakerelerde önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

Bakan Fidan'ın bu açıklamaları, uluslararası platformlarda Türkiye'nin güvenlik endişelerini ve görüşlerini net bir şekilde ortaya koyma çabası olarak öne çıkıyor.