DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.462.679,33 0,65%

Dışişleri Bakanı Fidan, Doha Forum 2024'te PKK Uyarısında Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forum 2024'te PKK uzantılarının Suriye'de meşru kabul edilemeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 15:41
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha Forum 2024'te PKK Uyarısında Bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Doha Forum 2024'te Kritik Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forum 2024'te basın toplantısı düzenleyerek önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Suriye'deki politik duruma dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

PKK Uzantıları Meşru Değil

Fidan, "Herhangi bir PKK uzantısı, Suriye'de herhangi bir şekilde meşru bir taraf olarak değerlendirilemez. Suriye'deki görüşmelerde görüşeceğimiz bir taraf olamaz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Suriye'deki siyasi dinamikler ve uluslararası müzakerelerde önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

Bakan Fidan'ın bu açıklamaları, uluslararası platformlarda Türkiye'nin güvenlik endişelerini ve görüşlerini net bir şekilde ortaya koyma çabası olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsveç'te Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı
2
IKBY: Suriye'nin Geleceği Huzur ve Demokrasi ile Şekillenmeli
3
Ömer Çelik: Suriye'de Kapsayıcı Yönetim İstiyoruz
4
Bodrum'un Mahalleleri Sağanak Yağışla Sular Altında Kaldı
5
TBMM Heyeti, Azerbaycan'daki Tarihi Kentleri Ziyaret Etti
6
Almanya'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Coşkuyla Kutladı

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor