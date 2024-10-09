Dışişleri Bakanı Fidan, Dubrovik'teki Zirveye Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'daki Zirveye Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın Dubrovik kentinde gerçekleştirilen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde yer aldı. Bakan Fidan, Türkiye'yi temsil ederek zirveye katıldı.

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Dubrovik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katıldı." ifadeleri yer aldı.

Zirve Hakkında

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışmalar sonrasında, ilk zirve Ağustos 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ikincisi ise Şubat 2023'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilmişti. Bu tür zirveler, Ukrayna ile bölgedeki ülkelerin liderlerini bir araya getirerek, işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor.