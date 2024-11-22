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Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:44
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes sağlamaya yönelik çabaları değerlendirdi.

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Fidan ve Mustafa görüşmesinde Gazze ile Batı Şeria'daki güncel durumu ele aldı. Görüşmenin merkezinde, ateşkes sağlanmasına yönelik ilerlemelerin değerlendirilmesi yer aldı.

Fidan, konuşmasında, Filistinli gruplar arası uzlaşının önemine vurgu yaparak, bu sürecin Türkiye tarafından desteklendiğini aktardı. Türkiye'nin, bölgedeki barış çabalarına olan katkısı, görüşmenin ana konularından biriydi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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