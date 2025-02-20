Dışişleri Bakanı Fidan: Filistinlilerin Topraklarından Sürülmesiyle Barış Sağlanamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "Küresel Jeopolitik Durum" konulu oturumunda konuştu. Fidan, Filistinlilerin topraklarından sürülmesinin adil ve kalıcı bir barış sağlamayacağını belirtti. Filistin topraklarının müzakere konusu olmadığını vurgulayan Fidan, bu durumun bölgedeki insanları derinden etkilediğine dikkat çekti.

Değişen Küresel Dinamikler ve Güvenlik Zirvesi

Fidan, sözlerine devam ederek, son yıllarda dünya genelinde yaşanan çatışmaların daha uzun süreli ve yaygın hale geldiğini ifade etti. Milyonlarca insanın yerinden edilmesi ve insani yardım sistemlerinin aşırı yük altında kalmasının yarattığı küresel kırılganlıkların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, yapay zeka ve robot teknolojisindeki hızlı gelişmelerin, çok taraflı kurumların etkinliğini sürdürme çabasını zorlaştırdığını aktardı.

Suriye İçin Yaptırımların Kaldırılması Gerekiyor

Fidan, Suriye'deki son gelişmelerin umut verdiğini ve kapsayıcı bir geçiş sürecine yönelik anlamlı adımların atıldığını açıkladı. “Suriye'nin toparlanmasının anlamlı bir şekilde ilerleyebilmesi için yaptırımların ön koşulsuz kaldırılması gerekmektedir,” ifadesini kullandı. Ayrıca, terörizmle mücadelede kararlılığın sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Diplomasi ve Afrikaya Yatırımlar

Ukrayna'daki diplomasi çabalarının da önemine dikkat çeken Fidan, Türkiye'nin diplomatik çözümü savunurken ülkenin egemenliğine olan desteğini de sürdürdüğünü vurguladı. Fidan, Afrika'nın siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda yapılan önemli yatırımlarla Türkiye'nin dış politikasının temel taşlarından biri haline geldiğini ifade ederek, Türkiye'nin Afrika Birliği ile olan stratejik ortaklık taahhüdünü yineledi.

Bakan Fidan, "Türkiye, Afrika'nın küresel düzende hak ettiği yeri savunmaya ve çok taraflı sistemde sesinin daha çok duyulmasını sağlamaya devam edecektir" dedi.