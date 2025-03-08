Dışişleri Bakanı Fidan: Filistinlilerin Yerinden Edilmesi Kabul Edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Fidan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve topraklarına el konulmasına yönelik planların "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Politikaları Kınandı

Fidan, "Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız" diyerek, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi. Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Filistinli Kardeşlere Destek Çağrısı

Toplantıda, Müslümanların karşı karşıya kaldığı adaletsizlikleri hatırlatan Fidan, "Tarih bizi eylemlerimizle yargılayacaktır. Filistinli kardeşlerimize daha fazla destek olabilmek için birlik içinde hareket etmeliyiz" dedi. Filistin’in, Filistinli ve Müslüman kimliğini korumaktan başka bir alternatif yoktur ifadesini kullanan Fidan, Gazze’nin Filistin toprağı olduğunu ve öyle kalacağına dair kararlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Barış İçin Çaba Vurgusu

Barışın hakim olması ve acıların sona ermesi için çaba göstermeleri gerektiğine dikkat çeken Fidan, "Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve Gazze'nin ele geçirilmesini isteyenler, bu durumun bizi bugün bulunan noktaya getiren Filistin topraklarının İsrail tarafından işgali olduğunu unutmamalıdır" şeklinde konuştu.

Suriye’nin Geleceği ve İİT Üyeliği

Konuşmasında, son gelişmelerin Suriye’nin geleceği açısından tarihi öneme sahip olduğunu belirten Fidan, Suriyelilerin artık kendi kaderlerini tayin etme fırsatına sahip olduklarını ifade etti. Fidan, Suriye'nin İİT’e yeniden üye olarak kabul edilmesini de büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.