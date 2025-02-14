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Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:16
Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile Görüştü

Dışişleri Bakanları Münih Güvenlik Konferansı'nda Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, bu buluşma 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) çerçevesinde yapıldı. İki bakan, Avrupa'nın güvenliği ile ilgili konuları ele aldı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik çeşitli planları değerlendirdi.

Ayrıca, görüşme sırasında Suriye meselesi de gündeme geldi, bu durum bölgesel güvenlik açısından önemli bir tartışma fırsatı sundu.

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