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Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de yaptığı konuşmada Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm için küresel çabalar vurgulandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:33
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekti

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında yaptığı konuşmada, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin'in uluslararası alanda tanınması için ülke olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı.

Çok Boyutlu Dış Politika Vurgusu

Bakan Fidan, Türkiye'nin çok boyutlu, paydaşlı ve katmanlı bir dış politika izlediğini belirtirken, "Dünyanın farklı coğrafyalarında barış ve istikrarı sağlamak için anlamlı katkılarda bulunuyoruz. Bu süreçte, Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için uluslararası iş birliği gerçekleştiriyoruz," dedi.

TBMM Ziyareti ve Demokrasinin Önemi

Fidan, büyükelçilerle birlikte TBMM'yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, dünkü program boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiklerini hatırlattı. Meclisin hesap verilebilirlik ilkesine vurgu yaparak, "Dün milletvekillerimizin oylamasıyla bütçemiz geçti. Bunun için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekillerine teşekkür ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Adil Bir Sistem İçin Mücadele

Bakan Fidan, günümüzde adil bir uluslararası sistemin inşası adına çaba göstereceklerini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu bağlamda yetersiz kaldığını ifade etti. "Kutuplaşmanın derinleştiği bir ortamda, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini ön planda tutarak insanlığın ortak değerlerine dayalı bir dış politika izliyoruz," diye ekledi.

Türkiye 100 Yılı Vizyonu

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen "Türkiye 100 Yılı" vizyonunun, Türkiye’yi her alanda etkin ve güçlü kılmayı hedeflediğini belirterek, bu doğrultuda uluslararası ilişkilerde de aktif rol oynayacaklarını belirtti.

Büyükelçiler Konferansı'nın Teması

Bu yılki Büyükelçiler Konferansı'nın 'Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları' başlığı altında yapıldığını aktaran Fidan, TBMM'nin parlamenter diplomasi aracılığıyla Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

İlişkilerin Derinleştirilmesi Üzerine

Dışişleri Bakanlığı olarak bağımsız ve milli dış politikayı TBMM başta olmak üzere tüm kurumlarla eş güdüm içerisinde uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Fidan, milletvekillerinin ikili ve çok taraflı ilişkinin geliştirilmesi konusundaki katkılarının önemli olduğunu belirtti.

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