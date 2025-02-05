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Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze Halkını Dışlamaya Çalışan İnisiyatiflere Karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'nin zorla boşaltılmasına yönelik tüm planlara karşı olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:16
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze Halkını Dışlamaya Çalışan İnisiyatiflere Karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'nin zorla boşaltılması ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesine dair muhtemel planlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, "Gazze halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız." diyerek bu tür eylemleri kınadı.

Trump'ın Gazze Planına Tepki

Fidan, ele aldığı konu içerisinde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili önerdiği planların kabul edilemez olduğunu belirtirken, "Tehcir meselesi ne bölgenin ne de bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile..." ifadesini kullandı.

Bu açıklamalar, Gazze'de yaşanan insani krizin daha fazla derinleşmemesi adına önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

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