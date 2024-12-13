Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze İçin Ateşkes Mutabakatı Sağladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ile ilgili gelişmelere dair önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrası, Gazze'deki durumu ele aldıklarını ve bu konuda bir an önce ateşkes sağlanması yönünde mutabık kaldıklarını ifade etti.

İki liderin görüşmesinin, bölgedeki barış arayışları açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Fidan'ın açıklamaları, uluslararası toplumun dikkatini çekti ve Gazze'deki insani krizin çözümüne yönelik yeni bir umut yaratmış durumda.