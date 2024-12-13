DOLAR
34,95 -0,15%
EURO
36,71 -0,17%
ALTIN
2.997,94 0,38%
BITCOIN
3.495.392,54 -0,21%

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze İçin Ateşkes Mutabakatı Sağladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de ateşkes sağlanması için Antony Blinken ile mutabık kaldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:32
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze İçin Ateşkes Mutabakatı Sağladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ile ilgili gelişmelere dair önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrası, Gazze'deki durumu ele aldıklarını ve bu konuda bir an önce ateşkes sağlanması yönünde mutabık kaldıklarını ifade etti.

İki liderin görüşmesinin, bölgedeki barış arayışları açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Fidan'ın açıklamaları, uluslararası toplumun dikkatini çekti ve Gazze'deki insani krizin çözümüne yönelik yeni bir umut yaratmış durumda.

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Palandöken Kayak Merkezi Hafta İçi de Yoğun Ziyaretçi Ağırlıyor
2
Bursa Adliyesindeki Silahlı Saldırıda 10 Gözaltı! Soruşturma Derinleşiyor
3
Tunceli'de Yaban Keçisi Kaçak Avcılarına Ceza
4
Ukrayna'nın Enerji Sistemine Yoğun Rusya Saldırısı
5
Blinken'dan Erdoğan ve Fidan'a Teşekkür: Suriye ve Gazze Üzerine Kritik Değerlendirmeler
6
Stratcom Summit 24 İstanbul'da Yapay Zeka Tartışmaları Başladı
7
2025 Bütçesi Görüşmelerinde Turizm ve Savunma Vurgusu

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri