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Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze’nin Halkını Yok Sayan İnisiyatiflere Karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki halkın önemine vurgu yaparak, onları yok sayan girişimlere karşı durduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:53
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze’nin Halkını Yok Sayan İnisiyatiflere Karşıyız

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze için Kritik Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki durumu değerlendirirken önemli mesajlar verdi. Fidan, "Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız." diyerek, bölgedeki halkın önemine dikkat çekti.

Bakan Fidan’ın bu açıklamaları, uluslararası toplumun dikkatini Gazze’ye çekmekte ve oradaki insan hakları ihlalleri konusunda bir uyarı niteliği taşımaktadır.

İnisiyatiflere Karşı Duruş

Bakan, Gazze halkının ihtiyaçlarına duyarsız kalınmasına ve bu durumun istismar edilmesine karşı olduklarını ifade etti. Fidan, tüm dünyayı Gazze meselesine dikkat etmeye ve bölgede yaşanan insanlık dramına duyarlılık göstermeye davet etti.

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