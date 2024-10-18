Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas ile Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas ile Kritik Görüşme Düzenledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyetiyle bir araya gelerek ateşkes müzakerelerinin son durumunu değerlendirdi. Bu görüşme, esir değişimini gerçekleştirecek anlaşmanın zeminini hazırlamak için oldukça önemli bir adım.

Görüşmelerin Detayları ve İnsani Durum

Bakan Fidan, İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve diğer Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi. Yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere bölgedeki insani durum ele alındı.

Türkiye’nin Diplomasisi ve Uluslararası Toplum

Fidan, Gazze'deki insani felaketin önüne geçmek için Türkiye'nin diplomatik imkanlarını seferber edeceğini belirtti. Ülkesinin ve uluslararası toplumun bu konuya odaklanmasının gerekliliğini vurguladı.

Esir Değişimi ve Filistinliler Arası Uzlaşı

Ayrıca, görüşmede esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes müzakerelerinde gelinen son durum ele alındı. Fidan, Filistinliler arasında uzlaşma sürecini de değerlendirdi ve bu bağlamda Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen son toplantıyı takdirle karşıladı.

Başsağlığı Mesajı

Toplantı sırasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin taziyelerini de Hamas yetkililerine iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyetiyle görüşerek esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durumu ele aldı. Fidan, İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü. Görüşmede, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alındı.