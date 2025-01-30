Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı Mevkidaşı ile Suriye ve Gazze'yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Hollandalı Mevkidaşına Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler üzerine önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fidan ve Veldkamp arasındaki görüşmede özellikle Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Bunun yanı sıra, ikili konular ve Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.