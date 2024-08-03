Dışişleri Bakanı Fidan'ın Mısır Ziyareti

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'a Resmi Ziyarette Bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati tarafından gerçekleştirilecek olan davet üzerine, yarın ve 5 Ağustos tarihlerinde Mısır'ı ziyaret edecek.

İlişkilerin Geliştirilmesi İçin Önemli Adımlar

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Mevkidaşı Abdulati ile birlikte, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Türkiye ziyaretinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarını görüşecek.

Önemli Anlaşmalar ve İşbirliği Alanları

Kapsamı 20’ye yakın anlaşmanın imzalanmasının beklendiği bu görüşmelerde, ikili siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulacak. Enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayisi gibi alanlarda uzun vadeli iş birliği imkanları da masaya yatırılacak.

Ticarette Hedef: 15 Milyar Dolar

İki ülkenin ticaret hacminin 10 milyar dolara yaklaşması, ancak bu rakamın 15 milyar dolara çıkarılması için görüntülecek çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Akademik ve Kültürel İşbirliği Gelişimi

Mısır ile kültür, eğitim ve bilim alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesine de özel önem veriliyor. Üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanındaki ortak projeler gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Öncelikli Gündem Maddeleri

Ziyaretin ana gündemini ise Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze’ye yönelik insani yardımlar oluşturuyor. Bunun yanı sıra Libya, Sudan ve Somali’deki güncel durum da detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.

Gazze Yardımları İçin İnsani Girişimler

Bakan Fidan’ın, El Ariş ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmesi planlanıyor. İnsani yardımlara ilişkin Mısır Kızılayı’nın lojistik merkezinde incelemelerde bulunarak Türkiye’den Gazze’ye gönderilen yardımları gözlemlemesi öngörülüyor.

Geçmiş Ziyaretlerin Önemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Şubat’ta gerçekleştirdiği Mısır ziyareti, 12 yıl aradan sonra gerçekleştiği için ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktası kabul ediliyor. Bu ziyarette, YDSK'nin Cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında toplanacağına dair ortak bir bildiri imzalanmıştı.

Yeni Dönem Görüşmeleri

Bakan Fidan'ın Mısır ziyaretinin bir parçası olarak, yeni Dışişleri Bakanı Abdulati ile ilk resmi görüşmesi de gerçekleştirilecek.