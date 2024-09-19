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Dışişleri Bakanı Fidan'ın Siber Güvenlik Vurgusu ve İsrail'in Lübnan Saldırıları

Hakan Fidan, yeni siber güvenlik teşkilatı kurulacağını açıkladı ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:16
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Siber Güvenlik Vurgusu ve İsrail'in Lübnan Saldırıları

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması için hükümetin çalışmalarına başladığını ifade etti. Fidan, "Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi" şeklinde konuştu.

İsrail'in Lübnan Üzerindeki Stratejileri

Bakan Fidan, İsrail’in bölgedeki askeri stratejilerine dair değerlendirmelerde de bulundu. Fidan, "Lübnan'daki saldırılar, İsrail'in saldırılarını adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını gösteriyor" dedi. Bu açıklama, bölgedeki gerginliklerin arttığı bir ortamda dikkatleri üzerine çekti.

Bu bilgilerin Anadolu Ajansı tarafından AAtölye aracılığıyla paylaşıldığı bildirildi.

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