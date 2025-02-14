Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ve Lammy'den Önemli Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün gerçekleştirilen görüşmede önemli konuları ele aldı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında yapılan görüşmede, iki bakan Suriye ve Gazze üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Suriye ve Gazze Konuları

Görüşmede Bakan Fidan, Suriye’nin siyasi birliğinin önemine vurgu yaparak, Suriye’deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin, bölgede barışın tesis edilmesi açısından zorunlu olduğunun altını çizdi.

Ukrayna-Rusya Savaşı Tartışıldı

İkilinin görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşı ile bağlantılı konuların da ele alındığı bildirildi. Bu görüşmelerin, küresel güvenlik açısından kritik önem taşıdığı düşünülüyor.