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Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 20:13
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta Görüşmelerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

İkili Görüşmeler Detayları

Bakan Fidan ayrıca, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci'yi ayrı ayrı kabul etti. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

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