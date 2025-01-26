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Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'tan PKK'ya Terör Örgütü Statüsü Bekleniyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'tan PKK'nın terör örgütü olarak tanınmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:11
Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'tan PKK'ya Terör Örgütü Statüsü Bekleniyor

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın PKK’yı yasaklı örgüt ilan etmesinin yanı sıra, bu yapıyı terör örgütü olarak da tanımasını istediklerini belirtti.

Irak ile İlişkiler

Bakan Fidan, yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin PKK’ya karşı alacağı tutumun bölgedeki güvenliğin sağlanması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. 'Irak'tan nihai beklentimiz, yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır.' ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, bu beklentinin yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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