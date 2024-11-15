Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı Yetkili ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Faik Zeydan ile bir araya geldiğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Ankara'da bir araya geldi," ifadelerine yer verildi.

Bu görüşme, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.