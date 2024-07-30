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Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Yemin Töreninde

Bakan Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 20:56
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Yemin Töreninde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tahran'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine iştirak etti. Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fidan, Tahran'da gerçekleşen yemin töreninde Türkiye'yi temsil etti.

Tahran'da Önemli Temaslar

Bakan Hakan Fidan, yemin töreninin yanı sıra, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de bir araya gelerek ikili ilişkiler üzerine görüşmelerde bulundu.

Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanlığı Dönemi

5 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, İran'ın 9. Cumhurbaşkanı unvanını elde etti. Pezeşkiyan, 28 Temmuz 2023'te Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.

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