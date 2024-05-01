Dışişleri Bakanı Fidan: “İsrail’e karşı açılan davaya müdahil olacağız”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açılan davaya, Türkiye’nin de müdahil olduğunu duyurdu. Fidan, “Gazze’de açlıktan ölümler yaşanırken, İsrail güçlerinin çekilmiş olduğu bölgelerde toplu mezarlar bulunurken, çocuk, yaşlı, hasta, kadın demeden siviller hedef alınırken uluslararası toplum neyi bekliyor? Zorlayıcı tedbirler, bir an önce alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan açıklamasında “İsrail’in Gazze’de yaşattığı katliam, vicdanlarda yargılanmaktadır ancak bu saldırılar hukuki düzlemde de yargılanmalıdır. Bu konuda Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden süreçler bulunuyor. Şu ana kadar Kolombiya ve Nikaragua bu konuda somut bir adım attı ve başvuruda bulundu. Biz de yaptığımız değerlendirmelerle, Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik. Bu konuda çalışmalarımız uzun zamandır sürmekteydi. Hukuki metin hazır olduğunda, resmi müracaatımızı yapacağız ve Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.