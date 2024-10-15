Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'i Barış Tehdidi Olarak Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Açıklamaları
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı son açıklamada İsrail'i uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir ülke olarak nitelendirdi. Fidan, bu durumun uluslararası arenadaki istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.
İsrail'in Rolü
Bakan Fidan, İsrail'in, bölgedeki çatışmalara ve gerilimlere sebep olan eylemleriyle, hem bölgesel hem de küresel barışa zarar verdiğini ifade etti.
Sonuç ve Beklentiler
Açıklamalarında, uluslararası toplumun bu konuda harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, kalıcı bir çözüm için işbirliğinin önemine dikkat çekti.