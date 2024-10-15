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Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'i Barış Tehdidi Olarak Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in uluslararası barışa tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:49
Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'i Barış Tehdidi Olarak Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı son açıklamada İsrail'i uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir ülke olarak nitelendirdi. Fidan, bu durumun uluslararası arenadaki istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

İsrail'in Rolü

Bakan Fidan, İsrail'in, bölgedeki çatışmalara ve gerilimlere sebep olan eylemleriyle, hem bölgesel hem de küresel barışa zarar verdiğini ifade etti.

Sonuç ve Beklentiler

Açıklamalarında, uluslararası toplumun bu konuda harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, kalıcı bir çözüm için işbirliğinin önemine dikkat çekti.

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