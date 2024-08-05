Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Eylemlerine İlişkin Uyarılarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in yürüttüğü politikaların ve askeri eylemlerinin uluslararası düzeyde ele alınması gerektiğini vurguladı. Fidan, bu noktada İsrail’in "tasma sahibi" ülkelerin devreye girmesinin önem taşıdığını belirtti.

İlk Yorumların Ardından

Bakan Fidan, "İsrail'in bu tür askeri operasyonlarına göz yumulmamalı. Onların sorumluluğu, sahipleri tarafından üstlenilmelidir" diyerek, uluslararası toplumun müdahalesinin gerekliliğini ifade etti.

Uluslararası Kamuoyuna Mesaj

Yaptığı açıklamada, İsrail’in devlet terörü uyguladığına dikkat çeken Fidan, bu eylemlerin durdurulması ve barış sürecinin yeniden başlatılması için çaba harcanması gerektiğinin altını çizdi.