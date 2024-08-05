Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in İşgaline Tepki Gösterdi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki işgal eylemlerine karşı gösterilen tepkileri değerlendirdi. Fidan, "Ukrayna'da işgali kınayanların, İsrail'in Filistin üzerindeki işgaline karşı sessiz kaldığını görmek, bu durumu kabul edilemez kılıyor," ifadelerini kullandı.

Çifte Standart Eleştirisi

Bakan Fidan, yaptığı basın toplantısında, söz konusu iki durum arasındaki çifte standardı eleştirerek, "İşgal suçlarını kınayanlar, aynı tavrı İsrail için sergilemiyorlarsa, burada bir sorun var demektir. Bu çifte standartla ilerlemek mümkün değil," dedi.

Uluslararası Tepkiler

Fidan, uluslararası toplumun bu durumu daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. İşgal eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatan Fidan, "Herkesin hak ve özgürlükleri için adil bir yaklaşım sergilemesi şarttır," diye ekledi.

Bakan Fidan, bu tür ikiyüzlülüklerin dünya genelinde barışı tehdit ettiğini sözlerine ekledi.