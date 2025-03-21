Dışişleri Bakanı Fidan: 'İsrail Soykırıma Yeniden Başladı'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ve Türkiye-Macaristan ilişkilerine dair kritik açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:41
Dışişleri Bakanı Fidan: 'İsrail Soykırıma Yeniden Başladı'

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kritik Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail, ateşkes anlaşmasını Gazze'ye insani yardımların girişini engelleyerek bozdu. Son günlerde yüzlerce Filistinliyi şehit ederek soykırıma yeniden başladı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun gündeminde barış, istikrar, uluslararası hukuk veya insani değerler yok," şeklinde konuştu.

Türkiye-Macaristan İlişkileri Güçleniyor

Bakan Fidan, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin çok boyutlu nitelik taşıdığını belirterek, ikili ilişkileri derinleştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi. "Önümüzdeki dönemde geliştirilmiş stratejik ortaklığımızı daha da güçlendirecek adımlar atma konusunda kararlıyız," diyen Fidan, 2024’ün Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak ilan edildiğini, 2025’in ise Bilim ve İnovasyon Yılı olacağını ifade etti.

Ticari İlişkilerde Hedefler Yüksek

Fidan, Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacminin 4,5 milyar dolara ulaştığını, iki ülke liderlerinin koyduğu 6 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaşmış olduklarını vurguladı. Ayrıca, Macaristan'da 500'den fazla Türk şirketinin aktif olduğunu kaydetti.

Avrupa Güvenliği ve Türkiye'nin Rolü

Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin Avrupa’nın güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, bu ilişkilerin bazı ülkelerin dar çıkarlarına hapsedilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve refahı için önemli katkılarda bulunabileceğini vurguladı.

Suriye'deki Durum ve Türkiye'nin Çabaları

Fidan, Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için uluslararası toplumun desteğini önemsediklerini belirterek, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptıkları görüşmelere değindi. Ayrıca, Suriye'deki yeni anayasa ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Netanyahu’nun Gündemi Eleştirildi

Fidan, sözlerine şu şekilde devam etti: "İsrail'in amacı, Filistin halkını sindirmek ve Filistin'i boşaltmaktır. Filistin meselesi, bölgesel ve küresel düzeyde daha büyük sorunlara yol açabilir. Türkiye olarak Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz."

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