Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'de Ertuğruloğlu ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Fidan, görüşme için KKTC Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da hazır bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Lefkoşa'daki görüşmesini sosyal medya hesabından duyurarak, "Bakanımız Hakan Fidan, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü." ifadesine yer verdi.

Bakan Fidan, KKTC temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile de görüşecek. Ayrıca Fidan'ın, Tatar ile ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın yarın bazı programlara katılmasının ardından KKTC'den ayrılması planlanıyor.