Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'de Görüşmelerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'de Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, Fidan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Görüşmelere, Bakan Fidan'a Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de eşlik etti. KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik yapılan bu temasların önemi vurgulandı.