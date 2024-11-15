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Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'nin 41. Yılını Coşkuyla Kutladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:46
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'nin 41. Yılını Coşkuyla Kutladı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan KKTC'ye Destek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutladı. Fidan, KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yere gelmesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türklerinin Eşit Hakları

Bakan Fidan, kutlama mesajında, "Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türklerinin özden hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin yeniden tescil edilmesi vazgeçilemez önceliğimizdir." dedi. Bu ifadesiyle Kıbrıs Türklerinin haklarına olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirdi.

Birlik Vurgusu

Fidan, Türkiye ve KKTC'nin şartlar ne olursa olsun her daim bir ve beraber olduğunu belirterek, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını ve bunun Kıbrıs Türklerinin iftihar günü olduğunu kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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