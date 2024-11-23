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Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov ile Kritik Telefon Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:20
Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov ile Kritik Telefon Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Lavrov ile Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon üzerinden önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu görüşmenin gündeminde ikili ve bölgesel konular yer aldı.

Görüşmenin Detayları

Telefonda gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini genişleten unsurlar ve iki ülkenin karşılıklı çıkarları üzerinde duruldu. İki bakanın, bölgedeki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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