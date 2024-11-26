DOLAR
34,64 -0,21%
EURO
36,35 -0,09%
ALTIN
2.929,32 -0,37%
BITCOIN
3.242.224,89 1,15%

Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı Toplantısında Konuştu

Bakan Fidan, Medeniyetler İttifakı'nın 20. yıl dönümü öncesi önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 20:07
Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı Toplantısında Konuştu

Dışişleri Bakanı Fidan: “Güçlü Bir Topluluk Oluşturduk”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Portekiz'de gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2025'te Medeniyetler İttifakı'nın 20. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatarak, “Çeşitlilik ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir topluluk oluşturduk,” dedi.

Bakan Fidan, yükselen güvensizlik ve nefret dalgalarına karşı tek insani değerleri savunduklarını vurgulayarak, “Son 20 yıldaki kararlılığımız uluslararası toplumda yankı buldu ve destek gördü. İttifak’ın BM sistemi içindeki görünürlüğü ve etkinliği güçlendi,” ifadesini kullandı.

İttifakın Misyonunda Çeşitlilik

Fidan, İttifak’ın bileşenleri arasında yer alan Gelecek Paktı’nda kültürler arası diyalog, arabuluculuk ve aşırıcılıkla mücadele gibi konuların mevcut olduğunu belirtti. İttifakın ağının genişlemesi ve çeşitlenmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

2021 yılında Cenevre ofisinin açılmasının ardından İstanbul’da Arabuluculuk, Önleme ve Diyalog Bölgesel Ofisinin kurulması için de çalışıldığını belirten Fidan, İttifak'ın projeleri aracılığıyla insanlara ulaştığını ve barışçıl bir dünya için önemli bir fark yarattığını vurguladı.

İslamofobi ile Mücadele Vurgusu

Bakan Fidan, İttifak'ın İslamofobi ile mücadelede önemli görevler üstlendiğini belirterek, “İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri’nin İslamofobi ile mücadele özel temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Mehmet Paçacı ile ilgili tüm paydaşlarla güçlü bir işbirliği umuyoruz,” ifadelerinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılışında konuştu.

İLGİLİ HABERLER

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akdeniz Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin Rolü Vurgulandı
2
G7 Dışişleri Bakanları, Orta Doğu Krizine Çözüm Çağrısı Yaptı
3
İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırı: 180 Nokta Vuruldu
4
Kocaeli'de Cipin Otobüs Durağındaki Bekleyenlere Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı
5
Erzincan'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
6
İsrail Ordusu, Lübnan'daki Filistinli Mülteci Kampını Bombaladı: 2 Ölü, 22 Yaralı
7
Türkgözü-Posof-Damal Kara Yolu Tır Geçişine Kapatıldı

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor