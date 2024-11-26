Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı Toplantısında Konuştu

Dışişleri Bakanı Fidan: “Güçlü Bir Topluluk Oluşturduk”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Portekiz'de gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2025'te Medeniyetler İttifakı'nın 20. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatarak, “Çeşitlilik ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir topluluk oluşturduk,” dedi.

Bakan Fidan, yükselen güvensizlik ve nefret dalgalarına karşı tek insani değerleri savunduklarını vurgulayarak, “Son 20 yıldaki kararlılığımız uluslararası toplumda yankı buldu ve destek gördü. İttifak’ın BM sistemi içindeki görünürlüğü ve etkinliği güçlendi,” ifadesini kullandı.

İttifakın Misyonunda Çeşitlilik

Fidan, İttifak’ın bileşenleri arasında yer alan Gelecek Paktı’nda kültürler arası diyalog, arabuluculuk ve aşırıcılıkla mücadele gibi konuların mevcut olduğunu belirtti. İttifakın ağının genişlemesi ve çeşitlenmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

2021 yılında Cenevre ofisinin açılmasının ardından İstanbul’da Arabuluculuk, Önleme ve Diyalog Bölgesel Ofisinin kurulması için de çalışıldığını belirten Fidan, İttifak'ın projeleri aracılığıyla insanlara ulaştığını ve barışçıl bir dünya için önemli bir fark yarattığını vurguladı.

İslamofobi ile Mücadele Vurgusu

Bakan Fidan, İttifak'ın İslamofobi ile mücadelede önemli görevler üstlendiğini belirterek, “İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri’nin İslamofobi ile mücadele özel temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Mehmet Paçacı ile ilgili tüm paydaşlarla güçlü bir işbirliği umuyoruz,” ifadelerinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılışında konuştu.