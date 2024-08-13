Dışişleri Bakanı Fidan, Mescid-i Aksa Baskınını Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Önemli Görüşmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Mısır dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve Gazze bölgesindeki güncel durumu değerlendirdi.

Görüşmelerin İçeriği

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde, Mescid-i Aksa'ya yönelik son saldırılar, Gazze'deki durum ve bölgedeki diğer gelişmeler masaya yatırıldı.

İsrail'in Aşırı Sağcı Bakanları ve Baskın

Sabah saatlerinde, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, fanatik Yahudilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Bu baskın, İsrail polisinin koruması altında gerçekleşti.

Fanatik Yahudilerin Katılımı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, baskına yaklaşık 2,250 kadar fanatik Yahudi katıldı. Mescid-i Aksa içinde bazı fanatik bireylerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller icra ettiği de gözlemlendi.