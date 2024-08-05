Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da İsrail'i Kınadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Sert Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli ifadelere yer verdi. Toplantıda, Filistin ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri üzerine açıklamalarda bulunan Fidan, "İsrail, ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisi İsmail Heniyye'yi kalleşçe bir suikast ile öldürdü." dedi.

İsrail'in Davranışları Eleştirildi

Fidan, Filistin'in yapıcı bir tutum sergilediğini vurgularken, "İsrail ise sürekli olarak oyun bozanlık yapıyor." ifadesini kullandı. Ayrıca, bazı ülkelerin İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermesinin uluslararası düzenin temellerini sarsan bir durum oluşturduğunu belirtti. Fidan, "Ukrayna’da işgali suç sayanlar, İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar." şeklinde sert bir eleştiride bulundu.

Uluslararası Adalet Çağrısı

Gazze'deki ölümlerle ilgili olarak, Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomasi çabası gösterildiğini ifade etti. "Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey'de sunacağız." diyerek adalet arayışında kararlılık sergiledi.

ABD'nin Rolüne Dikkat Çekti

Bakan Fidan, İsrail'in gerçekleştirdiği eylemlerin ABD tarafından hafifletilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirtirken, "İsrail'in tasmasını sahipleri ele almalı." vurgusunu yaptı.