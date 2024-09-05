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Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu Gazze'deki Soykırımın Sorumlusudur

Hakan Fidan, Netanyahu'yu Gazze'deki olayların sorumlusu ilan etti ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:38
Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu Gazze'deki Soykırımın Sorumlusudur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Kuzey Makedonya'daki görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Timco Mucunski ile düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki Soykırımı Kınadı

Fidan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarla ilgili olarak, "(Gazze'de) Yaşanan soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun kendisidir." şeklinde konuştu. Fidan, gerilimlerin Batı Şeria'ya sıçraması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonların durumu daha da ağırlaştırdığını belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrıda Bulundu

Devam eden saldırılara dikkat çeken Fidan, Netanyahu'nun iktidarda kalma uğruna korku ve dehşet yaymayı sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Netanyahu'nun ateşkese yönelik girişimleri sabote ettiğini, sürekli yeni şartlar getirerek müzakereleri zorlaştırdığını vurguladı.

İsrail Kamuoyuna Dikkat Çekti

Fidan, İsrail kamuoyunun bile Netanyahu'ya karşı bir başkaldırı içerisinde olduğunu belirterek, "Uluslararası camia, Netanyahu'yu durdurmak zorundadır. Katliama sessiz kalmak, bu suça ortak olmakla eş anlamlıdır." dedi.

(Sürecek)

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