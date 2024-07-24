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Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu'nun Gizli Agendası Ortaya Çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu'nun Filistin'deki ateşkesi siyasi amaçları için kullanabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:07
Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu'nun Gizli Agendası Ortaya Çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'deki durumla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Benjamin Netanyahu'nun başka bir gündemi olduğunu ve bu sebeple ateşkesi desteklemediğini vurguladı.

Netanyahu'nun Politika Amaçları

Bakan Fidan, "Netanyahu’nun Filistin konusunda yaklaşımı, kendi politik amaçları ile doğrudan ilişkilidir. Ateşkes, onun için kabul edilebilir bir seçenek değil," dedi.

Uluslararası Tepkiler

Hakan Fidan, duruma ilişkin uluslararası topluluğun da dikkatli olması gerektiğini belirtti. "Barış sağlanmadan kalıcı bir çözümün mümkün olmadığını unutmamalıyız," şeklinde konuştu.

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