Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Malta Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York Temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Malta Dışişleri Bakanı ile Buluşma

Fidan, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdi. Görüşme, Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu toplantının iki ülke arasındaki diplomatik bağların güçlendirilmesine katkı sağladığı vurgulandı.