Dışişleri Bakanı Fidan, Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir'in Ailesini Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir'in Babasıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti İl Kongresi için gittiği Niğde'de, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile sohbet etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Niğde'deki programında, Ömer Halisdemir'in babasıyla bir araya geldiğini aktardı. Fidan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini belirtti.

Bakan Fidan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün, 15 Temmuz darbe girişiminde ihanet şebekesine geçit vermeyen kahramanımız Ömer Halisdemir’in kabrini, şehidimizin kıymetli babası Hasan Hüseyin amcamızla birlikte ziyaret ettik. Rabb'im, vatan uğruna canlarını feda eden yiğitlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Bıraktıkları kutsal emaneti muhafaza etmeyi bizlere nasip eylesin."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 2), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu belde mezarlığın'daki kabrini ziyaret etti. Ziyarette, şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'de (sol 3) yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 2), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu belde mezarlığın'daki kabrini ziyaret etti. Ziyarette, şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'de (sol 3) yer aldı.