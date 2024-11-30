DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.362.592,48 0,36%

Dışişleri Bakanı Fidan: Ortadoğu ve Asya Pasifik'te Silahlanma Tehlikesi

Dışişleri Bakanı Fidan, silahlanmanın dünya için büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:23
Dışişleri Bakanı Fidan: Ortadoğu ve Asya Pasifik'te Silahlanma Tehlikesi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kritik Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortadoğu ve Asya Pasifik bölgelerinde artan silahlanmanın dünya hayati için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Fidan, bu durumun dünyayı bir uçurumun kenarına getirebileceğine ve hatta nükleer savaş tehlikesine yol açabileceğine dikkat çekti.

Silahlanmanın Sonuçları

Bakan Fidan, dünya genelinde silahlanmanın hızlanmasının barış ve güvenlik adına endişe verici bir durum olduğunu dile getirdi. Silahlanmanın artırılması, uluslararası işbirliklerini tehdit ederken aynı zamanda bölgeler arası gerginlikleri de tırmandırıyor.

Uluslararası İşbirliğinin Önemi

Fidan, bu tür gelişmelerin engellenmesi için uluslararası toplumun daha fazla işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı. Özellikle Ortadoğu'da yaşanan karışıklıklar ve Asya Pasifik'teki gerilimler, global barışı tehlikeye atıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'ın Kuzeyinde Zap Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
2
Samsun'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
3
Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi’den Şiddet Olaylarına Son Çağrısı
4
CHP'li Karatepe ve Demir, Edirne'de Basın Mensuplarıyla Buluştu
5
Güngören'de Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılarına 874 Yıla Kadar Hapis Cezası İstenen Dava
7
Hatay'daki Yıkımın Sorumlusu Müteahhit İstanbul'da Yakalandı

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek