Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantı, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı çerçevesinde Ankara'da düzenlenen ikincisi olan buluşmanın bir parçası olarak gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye dair bilgileri resmi X sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu tür görüşmeler, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve bölgesel meselelerde ortak çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.