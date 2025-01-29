DOLAR
35,78 -0,16%
EURO
37,3 -0,03%
ALTIN
3.158,6 0,51%
BITCOIN
3.691.558,63 -1,75%

Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile Ankara'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:30
Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantı, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı çerçevesinde Ankara'da düzenlenen ikincisi olan buluşmanın bir parçası olarak gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye dair bilgileri resmi X sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu tür görüşmeler, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve bölgesel meselelerde ortak çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı
3
Suriye'de Ahmed Şara Geçiş Döneminin Cumhurbaşkanı İlan Edildi
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'İzolasyonlara Direnmeye Devam Edeceğiz'
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
6
Konya'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Konuştu: "Barış ve İstikrar Adası Olma Yolundayız"

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı