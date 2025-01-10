Dışişleri Bakanı Fidan: PKK/YPG tehdidi ile yaşama şansımız yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gerçekleştirilen son açıklamalarında, PKK/YPG tehdidi konusunda kararlılık mesajı verdi. Fidan, "Defaatle söyledik. Böyle bir tehditle yaşama şansımız yok. Adımı ya başkası atacak ya biz atacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, ülke güvenliğinin sağlanması adına gerekli adımların atılacağını vurgulayarak, uluslararası tehditlere karşı her zaman dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Bu açıklamalar, Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejisinin ve terörle mücadele politikasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle son günlerde PKK/YPG'nin artan eylemleri üzerine yapılan bu açıklamalar, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını pekiştiriyor. Hükümet yetkilileri, bölgedeki huzuru sağlamak amacıyla gereken tüm önlemleri alacaklarını belirtiyor.