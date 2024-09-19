Dışişleri Bakanı Fidan, Polonya Meclis Başkanı Holownia ile Görüştü

Ankara'da Önemli Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia ile Ankara'da bir araya geldi. Toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

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Bakanlığın X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, Fidan ve Holownia'nın başkentteki görüşmelerinin detaylarına yer verildi.

Her iki lider arasında gerçekleşen bu görüşmenin, iki ülkenin iş birliği ve diplomatik ilişkilerini geliştirme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğu vurgulandı.