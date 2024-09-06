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Dışişleri Bakanı Fidan, Priştine'de NATO ve Kosova İslam Birliği’ni Ziyaret Etti

Bakan Hakan Fidan, Kosova'nın Priştine kentinde NATO Karargahı ve Kosova İslam Birliği'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 21:10
Dışişleri Bakanı Fidan, Priştine'de NATO ve Kosova İslam Birliği’ni Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Priştine'de Önemli Ziyaretlerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret için Kosova'nın başkenti Priştine'de önemli temaslarda bulundu. İlk olarak NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) Karargahı'nı ziyaret eden Fidan, burada Komutan Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan detaylı bilgi aldı.

KFOR Karargahı Ziyareti

Fidan, KFOR Karargahı'ndaki ziyareti esnasında, askeri iş birliği ve güvenlik konuları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Bu ziyaret, Kosova’daki uluslararası güvenlik ortamının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kosova İslam Birliği ile İlgili Görüşmeler

Daha sonra Kosova İslam Birliği'ni ziyaret eden Fidan, burada Başkan ve Başmüftü Naim Tırnava ile bir araya geldi. Bu görüşme sonrasında, Priştine Merkez Camii'nin inşaatı hakkında bilgi aldı. Fidan’ın bu ziyaretleri, Türkiye-Kosova ilişkilerinin derinleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bakan Fidan'ın bu hafta yaptığı ziyaretler, bölgedeki diplomatik ilişkilerin güçlenmesine yönelik önemli bir adım teşkil ediyor.

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